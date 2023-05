Halbzeit auf dem Mannheimer Maimarkt - was am Donnerstag geboten wird

Mannheim. Die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, die den Maimarkt organisiert, zieht am Donnerstag Zwischenbilanz, wie die Geschäfte bisher gelaufen sind. Die Besucherzahl liegt jedenfalls deutlich höher als im vergangenen Jahr. Nach fünf von elf Messetagen kamen bereits 120 000 Besucher, am Mittwoch waren es 19 000. Im Vorjahr waren nach fünf Tagen erst 85 000 Besucher erreicht.

Am Stand der Polizei sind am Donnerstag Beamte der Autobahnfahndung, also Spezialisten zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. In der Halle der Metropolregion, wo jeden Tag ein anders Ausflugsziel aus der Region informiert, ist die Stadt Buchen im Odenwald präsent und statt, wie sonst ein Weingut mal zur Abwechslung die Heidelberger Brauerei. Die Feuerwehr Speyer bestreitet das Programm am Stand vom Schulterschluss, der gemeinsamen Präsentation von Feuerwehren und Rettungsdiensten der Region. Auf dem Turnierplatz gibt es um 11 und um 13 Uhr eine Pferde-Vorführung von Arabern aus dem Haupt- und Landgestüt Marbach. In der Kulturecke treten um 12, 13 und 14 Uhr die Schlagertanten vom Rhein-Neckar-Theater auf und sorgen für Stimmung.