Halbe Million Euro Schaden nach Brand in Einkaufszentrum - Vogelstang-Center bleibt geschlossen

Mannheim. In einem Einkaufszentrum im Freiberger Ring im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Zeugen hatten um kurz nach 12 Uhr zunächst Rauch gemeldet. Der Brand, der starken Rauch verursachte, konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Mannheim unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Menschen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auslöser war nach ersten Ermittlungen eine Rauchentwicklung in einem Geschäft, vermutlich einem Imbiss, im Einkaufszentrum. Wie die Feuerwehr mitteilt, breitete sich der Rauch über einen Versorgungsschacht bis in das zweite Obergeschoss ausbreiteten. Hierdurch wurden neben dem Gebäude auch die Räumlichekeiten von drei Betrieben in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Das gut besuchte Einkaufszentrum sowie die darüber liegenden Wohnungen und Arztpraxen wurden durch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr geräumt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wurden zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Sie werden im Krankenhaus behandelt. Vorsorglich wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, der letztlich aber laut der Beamten nicht benötigt wurde.

Der Löschzug der Wache Nord, ein verstärker HLF der Wache Süd und der B-Dienst fahren aktuell zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude im Stadtteil Vogelstang. #112live #mannheim112 #Twittergewitter2022 pic.twitter.com/jQJEqL6cZe
February 11, 2022

Während der Einsatzmaßnahmen war der unmittelbare Bereich um den Brandort abgesperrt und der örtliche Verkehr umgeleitet worden. Hiervon war auch der Öffentliche Personennahverkehr betroffen. Die Verkehrssperrungen wurden mittlerweile aufgehoben, auch Busse und Bahnen fahren wieder störungsfrei.

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Brandermittler und Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Arztpraxen sowie die über dem Zentrum liegenden Wohnungen wurden zwischenzeitlich freigegeben. Das Einkaufszentrum bleibt zunächst geschlossen. Eine Entscheidung über die Wiederöffnung steht laut Polizei noch aus.