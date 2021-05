Halbe Hähnchen – und Elefanten-Dung

Was für ein Spektakel für die Kinder: Die Elefanten des Zirkus Barum kommen in der Stadt an. Das war wohl nicht Mitte der 1950er, sondern der 1960er Jahre, wie Wolfgang Wette die Aufnahme anhand der Elektrifizierung der Strecke zeitlich verortet. Er muss es wissen, schließlich hat er, wie er uns schreibt, „im Rahmen der Laufbahnausbildung eine Ausbildung zum Schrankenwärter durchlaufen“. Eine Datierung, auf die uns übrigens auch Otmar Zahnleiter hinwies. Zu erraten war bei der Folge 182 unseres Rätsels freilich, wo die grauen Dickhäuter denn nun aus den Güter-Waggons stiegen. Es war – St. Franziskus im Hintergrund des Fotos zeigt es deutlich – auf dem Bahnhof Waldhof. Dass die historische Aufnahme von Eduard Stiasny wieder viele Rätselfreunde in Erinnerungen schwelgen ließ, wundert nicht – schließlich war der Ausstieg solcher Fahrgäste am dortigen Bahnsteig nicht eben alltäglich. Die Geschichten unserer Leser handeln diesmal von kindlichen Freuden, vom fotografierenden Papa, es geht um einen unvergesslichen Ritt, um Heu- und andere Wagen und um einen Zollbeamten mit besonderer Fracht.

Dieter Camilotto weiß es noch, als sei es gestern gewesen: „Als kleiner Junge bin ich in den 60er/70er Jahren nicht weit davon in der Neckarstadt aufgewachsen. Und wann immer es meine Eltern erlaubten, bin ich zum Bahnhof Waldhof geeilt, um die ausgeladenen Tiere von dort zu Fuß durch die Waldhofstraße zum Meßplatz zu begleiten. Viele Stunden verbrachte ich auf dem Meßplatz und beobachtete den Aufbau des Chapiteaus und der Tierzelte.

Ritt auf dem Dickhäuter

Ein offensichtlich eindrucksvolles Schauspiel, doch was Iris Müller uns erzählen kann, dürfte für sie mindestens ebenso unvergesslich sein: „Ich war damals ein kleines Mädchen, und ich kann mich noch erinnern, dass die Elefanten durch unsere Straße gelaufen sind. Aber das Tollste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf einem der Elefanten reiten durfte. Das war ein Erlebnis, das meine Liebe zu den Elefanten geweckt hat. Danke für die schöne Erinnerung!“, schreibt sie uns.

Für Margot Bayer verbindet sich mit dem Bild auch die Erinnerung an einen lieben Menschen: „Mein Großvater Jakob Herbel aus Sandhofen brachte immer mit seinem Pferd Fritz und seiner gummibereiften Rolle Heu und Stroh dorthin, damit die Tiere versorgt werden konnten. Das war in meiner Kindheit und hat mich immer begeistert.“ Freilich mussten nicht nur die Elefanten essen, wie Rainer Froitzheim uns schreibt. Er erzählt die Geschichte eines Freundes, der damals Zollanwärter war und bei seinem allerersten Außen-Auftrag den Zirkuszug amtlich abfertigen musste. Als er mit dem Dienstauto dort eintraf, fragte man „Hast du ein Auto dabei?“ „Ja“ – „Dann nimm das Geld hier und fahre zuerst mal zur Knödlern und hole 50 halbe Hähnchen.“ Dass der Mann vom Zoll auch diesem Auftrag ausführte, beweist, dass er nicht nur ein Herz für Tiere hatte. Für Sylvia Hartmann bedeutet die Aufnahme viel: „Ich habe mich ganz besonders über das Foto gefreut. Es entstand Ende der 50er Jahre und wurde von meinem Vater gemacht, der damals Bahnhofsvorsteher am Bahnhof Waldhof und auch leidenschaftlicher Hobbyfotograf war. Seine umfangreiche Fotosammlung befindet sich heute im Marchivum.“

Das „Knoddelkärchel“

Wenn Elefanten durch die Straßen laufen, dann lassen die Tiere natürlicherweise manchmal etwas fallen, wie Manfred Hexamer bei der Parade zum Meßplatz beobachtet hat: „Das war aber kein Problem, denn am Ende des Geleitzuges waren Zirkusmitarbeiter ununterbrochen damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften der Tiere mit Besen, Schaufeln und einem ‚Knoddelkärchel‘ zu beseitigen. Mancher Kleingärtner hätte diese auch gerne in seinem Garten gesehen.“

Stimmt – und Gerhard Stauber kann das bestätigen: „Ich war Rangierer im Rangierbahnhof. Zu uns wurde der ganze Zug gefahren zum Saubermachen. Der ganze Mist der Tiere wurde gesammelt, und da ich neben dem Rangierbahnhof einen Garten hatte, habe ich oft mit einem Handkarren den guten Mist abgeholt und in den Garten eingearbeitet“. Offensichtlich mit großem Erfolg: „Das ganze Gemüse ist prima gewachsen“.

Info: Alle Folgen mannheimer-morgen.de/erkennen-sie-mannheim

