Hakenkreuze in Mannheim-Käfertal gesprayt - Zeugen gesucht

Mannheim. Am Montagmorgen sind im Mannheimer Stadtteil Käfertal zwei Hakenkreuze aufgemalt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Hakenkreuz in der Oskar-von-Miller-Straße auf den Boden gesprayt worden. Es wurde auf den Radweg in der Nähe des Gebäudes der Jugendverkehrsschule angebracht, ist pinkfarben und hat einen Durchmesser von rund 40 Zentimeter. Zudem wurden die Zahl 305 und eine Krone aufgesprüht. Etwa 100 Meter weiter, unter der Brücke, die von der Boveristraße zur Hafenbahnstraße führt, konnte ein zweites Hakenkreuz an einem Brückenpfeiler entdeckt werden. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst, die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.

