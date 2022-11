Hakenkreuze gesendet

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ihre Ermittlungen gegen Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim abgeschlossen. Laut Mitteilung wurden gegen vier Bedienstete, darunter ein bereits pensionierter Mitarbeiter, Strafbefehle beim Amtsgericht Mannheim in Höhe von 30, 60, 180 und 270 Tagessätzen beantragt. Ihnen wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben. Einem der vier Bediensteten wird zudem ein Fall der Volksverhetzung zur Last gelegt. Die Tatverdächtigen sollen über soziale Medien unter anderem Abbildungen von Hakenkreuzen gesendet haben. Die Ermittlungsverfahren gegen zwei weitere Bedienstete der JVA Mannheim wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Zwei weitere Verfahren wurden an die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften abgegeben. dir

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1