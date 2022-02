Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler aus Mannheim

Mannheim. Weil er mit Drogen gehandelt haben soll, sitzt ein 51-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilten, soll der Mann seinem illegalen Geschäft unter Mitführung von Waffen nachgegangen sein.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend in Mannheim-Neckarau fand die Polizei demnach in seinem Fahrzeug Kokain, Amphetamin und Marihuana in teils verkaufsfertigen Portionen. Ebenso lagen ein Schlagstock und ein Pfefferspray griffbereit. Der 51-Jährige habe unterdessen selbst unter Drogeneinfluss gestanden.

Am Folgetag seien während einer weiteren Verkehrskontrolle erneut Kokain und Pfefferspray bei dem Mann aufgefunden worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr gegen den 51-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

