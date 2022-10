Haftbefehl gegen mutmaßlichen Autodieb erlassen

Mannheim. Gegen einen 32-Jährigen ist am Sonntag ein Haftbefehl, wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls erlassen worden. Der Tatverdächtige soll zwischen dem 03.10.2022 und dem 07.10.2022 in Mannheim einen Mercedes-Benz gestohlen haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Mannheim mitteilte.

Der Tatverdächtige soll aus einem in der Nähe geparkten und verschlossenen Pkw den Ersatzschlüssel des später entwendeten Autos gestohlen haben. Die Eigentümerin des Mercedes-Benz bemerkte den Diebstahl ihres Fahrzeugs am Freitag und erstattete Anzeige. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Am vergangenen Samstag, gegen 18:40 Uhr, wurde das gestohlene Auto in Heidelberg aufgefunden. Der Tatverdächtige hat im Neuenheimer Feld in Heidelberg allein beteiligt einen Verkehrsunfall verursacht. Er hatte nur den Ersatzschlüssel bei sich. Außerdem soll er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben und war somit nicht mehr in der Lage am Straßenverkehr teilzunehmen.

Der 32-jährige libanesische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz wurde im Laufe des Sonntags dem Haftrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der aufgrund von Fluchtgefahr einen Haftbefehl erließ. Gegen den Tatverdächtigen laufen noch weitere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verdacht des Diebstahls. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg laufen noch.