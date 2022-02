Haftbefehl gegen 29-Jährigen wegen des Verdachts auf Diebstahl

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 29-jährigen Mann Haftbefehl beantragt, der in Verdacht steht, in Mannheim einen Diebstahl aus einem geparkten Pkw begangen zu haben. Die Beute habe er weiterverkaufen wollen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, bestehe beim Täter Fluchtgefahr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der wohnsitzlose Mann soll am Donnerstag, 17. Februar vor sieben Uhr in der Lemaitrestraße in ein geparktes Fahrzeug eingebrochen sein. Aus dem Inneren habe er einen Laptop, einen Entfernungsmesser, weiteres elektronisches Zubehör und zwei Notizbücher entwendet. Im Rahmen einer Fahndung wurde der Tatverdächtige wenig später von der Polizei festgenommen.

Inwiefern der 29-jährige Mann sich für weitere ähnliche Taten verantworten muss, wird derzeit überprüft und ist Gegenstand der noch andauernden weiteren Ermittlungen.