Haftbefehl am Mannheimer Hauptbahnhof vollstreckt

Mannheim. Ein 21-jähriger Mann ist am Mannheimer Hauptbahnhof am Montagabend verhaftet worden, als er von Polizeibeamten gegen 18.30 Uhr routinemäßig überprüft wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann wegen Sachbeschädigung von der Staatsanwaltschaft Kempten zur Festnahme ausgeschrieben. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 3.300

Euro hätte der Mann die 110-tägige Haftstrafe abwenden können. Der 21-Jährige konnte die Strafe nicht begleichen und wurde daher in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Mann wird in Heidelberg von Trio angegriffen und mit Messer verletzt Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1