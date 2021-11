Haft nach Faustschlag gegen Polizist

Mannheim. Ein 38-Jähriger soll einen Polizisten mit einem Faustschlag verletzt haben. Deswegen sitzt der Bulgare derzeit in Haft. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Beamte am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr gemeinsam mit zwei Kollegen in einem Hinterhof in G 4 in der Innenstadt im Einsatz, weil sich dort eine verletzte Person aufhielt. Während der Verletzte vom Rettungsdienst versorgt wurde, soll sich der 38-Jährige aggressiv vor den Rettungskräften aufgebaut haben. Als der Polizist dazwischen ging, habe der Verdächtige unvermittelt mit der Faust auf dessen Arm geschlagen, heißt es in einer Mitteilung. Als der Mann vorläufig festgenommen werden sollte, habe er mehrfach mit der Faust ins Gesicht des Polizisten geschlagen. Drei Beamte schafften es demnach schließlich, den aggressiven und betrunkenen Mann „unter hoher Kraftaufwendung“ festzunehmen und in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Innenstadt zu bringen.

Küchenmesser im Hosenbund

Während des Angriffs trug der Mann zudem ein Küchenmesser im Hosenbund, das ihm die Polizisten schnell abnehmen konnten. Alle eingesetzten Polizisten erlitten Verletzungen, heißt es aus dem Mannheimer Präsidium. Mittlerweile wurde der Verdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl erließ. Der Bulgare wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.