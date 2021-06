Hafen 49 in Mannheim darf am Wochenende für Modellversuch öffnen

Mannheim. Nach gut fünfzehn Monaten Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie darf In Mannheim am Wochenende wieder getanzt werden. Der „Hafen 49“ im Stadtteil Jungbusch darf neben den beiden Ravensburger Diskotheken „Kantine“ und „Douala“ nach Angaben des Sozialministeriums für genehmigte Modellprojekte öffnen.

Die Party-Besucher müssen sich nach Angaben der Veranstalter sowohl vor als auch nach dem Besuch am Wochenende testen lassen. Die Nachfrage nach Tickets für die Open-Air-Party am Sonntag in Mannheim war nach Angaben des dortigen Veranstalters enorm: Alle 500 Online-Karten waren innerhalb von eineinhalb Stunden ausverkauft.

Die drei Veranstaltungen werden wissenschaftlich begleitet, um Erkenntnisse zum Risiko einer Übertragung des Coronavirus bei unterschiedlichen Events zu gewinnen. Die Ergebnisse könnten nach Angaben des Sozialministeriums Grundlage für weitere Erleichterungen in der Clubszene sein - "sofern die Ergebnisse vielversprechend und weitere Öffnungen verantwortbar sind". Konkrete Zielvorgaben gebe es dabei seitens des Ministeriums bislang nicht, sagte ein Sprecher.

Seit Montag dürfen Diskotheken im Land zwar auch unabhängig von den Modellprojekten wieder öffnen, aber nur bei Inzidenzwerten bis zehn sowie unter strengen Auflagen: Zum Beispiel dürfen Clubs nur einen Gast pro zehn Quadratmetern Fläche einlassen, zudem müssen die Feiernden Mindestabstände und Maskenpflicht einhalten. Geimpft, genesen oder getestet müssen die Besucher ebenfalls sein.

