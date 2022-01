Mannheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Angelstraße mehrere Häuserfassaden und ein Auto mit schwarzer Farbe besprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Sachschaden derzeit noch nicht bekannt und soll im Laufe der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat in Neckarau beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können: 0621/833970.

