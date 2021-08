„Hätte sie sonst nie getroffen“

„Ein Treffen auf kommunikativer Augenhöhe trotz des Altersunterschiedes“, hat Simone Kesternich aus der Gartenstadt erlebt. „In dem Punkt, dass man die andere Meinung stehen lassen kann, waren wir uns einig. Wir haben dann das Thema Coronapolitik in den Mittelpunkt gestellt und waren uns hier nicht immer einig.“ Der Konsens war aber auch, „dass die andere Meinung gehört wurde, ohne sie abzuwerten oder es gar persönlich zu nehmen“, resümiert sie.

Uschi Märker beschreibt: „Meine Art mit Menschen zu reden, hat sich durch ,Mannheim spricht’ nicht verändert, da ich durch meine Arbeit 40 Jahre gewohnt war, viel mit Menschen zu sprechen.“ Aber sie fand es „faszinierend“, dass zwei fremde Menschen sehr unterschiedlichen Alters beim ersten Treffen über zwei Stunden miteinander sprechen können.

Anna Muth sagt, nachdem sie auf „eine sehr gut vorbereitete Gesprächspartnerin“ mit viel Hintergrundwissen traf: „Unsere Gespräche waren respektvoll und offen. Wir haben uns über Privates unterhalten und es war interessant Einblicke in das Leben einer bis dato völlig unbekannten Person zu bekommen.“ Bei den Themen „Autofreie Quadrate“ und „Enteignungen“ hätte man seine jeweilige Position dargelegt und dann Verständnis entwickelt. Das Projekt sei toll gewesen, um mit einer Person in Kontakt zu kommen, „die man so wahrscheinlich nie kennen gelernt hätte“. see