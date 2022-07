Händler loben Musikfestival

Die Werbegemeinschaft City bewertet das erste Mannheimer Straßenkunst-Festival am Freitag und Samstag in der Mannheimer Innenstadt als Erfolg.

„Trotz Schwimmbadwetter und Monatsmitte war die Mannheimer City am Wochenende (besonders am Samstag) sehr gut besucht, und es wurden auch ganz gute Umsätze gemacht“, erklärte Werbegemeinschafts-Chef Lutz Pauels am Sonntag in einer Mitteilung. „Insbesondere die Außengastronomie war überaus voll und sehr gut besucht.“ Dazu, so Pauels, habe neben dem Wunsch der Besucher, wieder mal nach Mannheim zu kommen, sicher auch „das qualitativ hochwertige Straßenkunstfestival beigetragen, das wir unterstützt und mitfinanziert haben“. Die Werbegemeinschaft wünscht sich nach eigenen Angaben „mehr davon“. Das trage „immer zur höheren Frequenz in der City bei und stärkt das aktuelle Thema ,Lebendige Innenstadt’, das derzeit sehr intensiv auch in Mannheim diskutiert wird“.

Rund 150 Auftritte

Das erstmalig ausgerichtete Festival war vom Verein Music Comission Mannheim und von Next Mannheim organisiert worden. An den beiden Tagen hatte es rund 150 Auftritte von Musikerinnen und Musikern an zehn Orten in der Innenstadt gegeben – vom Plankenkopf bis zum Alten Meßplatz. Von Pop über Folk, Jazz, Indie und Swing bis zu Soul, Weltmusik und Klassik waren alle Musikrichtungen vertreten. Das Festival, so die Organisatoren, sollte zeigen, wie lebenswert die Mannheimer City sei. imo