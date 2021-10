Unter dem Motto „Mit Code die Welt verbessern“ veranstaltete „Jugend hackt“ mit Unterstützung der Hopp Foundation und der SAP einen Hackathon im Technoseum. Zum vierten Mal in der Rhein-Neckar-Region waren Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren drei Tage lang aufgerufen, ihre Ideen für eine nachhaltigere und smartere Welt mithilfe von Programmiersprache in die Tat umzusetzen. So bauten

...