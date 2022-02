Gute Schüler können gratis in Mannheimer Tutanchamun-Schau

Mannheim. In der Tutanchamun-Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) gibt es zu weiteren Terminen freien Eintritt für Schüler und Schülerinnen, die in mindestens zwei Fächern die Note „sehr gut“ im neuen Halbjahreszeugnis haben. Zunächst konnten sie nur vom 1. bis 3. Februar von 13 bis 17 Uhr kostenlos in die Ausstellung. Dann erfuhren die Veranstalter, die Firma Semmel-Concerts, aber, dass noch gar nicht alle Mannheimer Schule die Zeugnisse ausgegeben haben – und reagierten. „Aufgrund der hohen Nachfrage und unterschiedlichet Zeugnisvergabe wird die Aktion verlängert“, teilten sie mit.

Nun kommen gute Schüler auch jeweils am Mittwoch, den 9., den 16. und am 23. Februar von 13 bis 17 Uhr kostenfrei in die Ausstellung im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen. Zudem können sie an der spannenden TUT-Rallye teilnehmen. Wer ein Zeugnis mit nicht so guten Noten vorzeigt (Kopie oder Foto reicht aus) bekommt den Stundenplan mit Pharao-Motiv kostenlos – solange der Vorrat reicht. Am 27. Februar verabschiedet sich die Ausstellung über das Grab des berühmten Pharao aus der Quadratestadt. pwr

