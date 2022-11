Gute Erinnerungen an Mannheimer Autohaus

Fast alle erinnern sich gerne – und vielleicht mit einem bisschen Wehmut – daran: an das erste eigene Auto. Die Leserinnen und Leser, die sich an der Folge 198 unserer Reihe „Erkennen Sie Mannheim?“ beteiligt haben, bilden da keine Ausnahme. Und so spielt bei einem großen Teil der 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vierrädrige motorisierte Untersatz eine Rolle. Auch deshalb, weil er einen

...