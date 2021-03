So manche Medizinprozesse mit Schmerzensgeldforderung ziehen sich über Jahre hin. Denn klagende Patienten tun sich häufig schwer, zu belegen, dass eine fehlerhafte beziehungsweise unterlassene Behandlung ihre Gesundheit beeinträchtigt und damit Lebensqualität raubt. Davon kündet ein seit fünfeinhalb Jahren laufendes Zivilverfahren am Mannheimer Landgericht, das nun endlich mit einem Vergleich enden könnte. Aber noch läuft für zwei niedergelassene Fachärzte wie für einen Klinikum-Radioonkologen die Widerspruchsfrist. Die vom Gericht eingeschaltete Sachverständige wirft den drei Medizinern „kollektives ärztliches Versagen“ vor.

AdUnit urban-intext1

Rückblick: Bei einem inzwischen 80-jährigen Mann wird Ende 2006 im Kieferbereich die Absiedlung eines bis heute nie gefundenen Primärtumors entdeckt. Nach der operativen Entfernung im Mannheimer Uni-Klinikum erfolgt in der dortigen Radioonkologie eine Kombitherapie aus Chemo und Bestrahlung. Die ambulante Nachsorge übernimmt ein niedergelassener Onkologe, außerdem betreut ein HNO-Facharzt den Krebspatienten. Die Bestrahlung ist längst abgeschlossen, als sich schleichend Schluckbeschwerden einstellen, die sich derart verschlimmern, dass der Mann kaum noch Nahrung herunter bringt und massiv an Gewicht verliert.

Bei Medizinprozessen vergehen oft Jahre bis zu einem Urteil. © dpa

Es ist ein Facharzt für Innere Medizin, der die eigentliche Ursache 2012 eher zufällig herausfindet: Er hat dem Patienten, der wegen einer Vorsorge-Darmspiegelung gekommen ist, vorgeschlagen, auch gleich in den Magen zu schauen. Als bei der Gastroskopie die Sonde in der Speiseröhre stecken bleibt, diagnostiziert der Internist in dem Schluckorgan eine Engstelle, Stenose genannt. Diese zu entfernen ist kein großer Eingriff – aber mit riesigem Effekt: Schon am gleichen Abend kann der Patient ein Käsebrot essen. Als der damalige Mittsiebziger begreift, dass er bei einer richtigen Diagnose seiner behandelnden Ärzte viel früher von seinen Schluckbeschwerden und deren massiven Auswirkungen hätte befreit werden können, reicht er im August 2015 Klage ein und fordert 30 000 Euro Schmerzensgeld.

„Die Kammer hätte den Prozess gern zügig geführt“, betont bei der Verhandlung die Vorsitzende Richterin der 9. Zivilkammer Jaeger und verweist auf den beauftragten Medizin-Gutachter, der seine Fallbeurteilung nie vorgelegt hat – obwohl ihn die Kammer zwei Mal mit einem Ordnungsgeld belegte, das er jeweils überwies. Als endlich eine zweite Sachverständige gefunden ist und diese ihre Stellungnahme übermittelt hat, kann das Gericht das Verfahren fortsetzen. Die HNO-Professorin kommt zu dem Schluss: „Dieses kollektive Versagen hätte nicht passieren dürfen!“ Nur den Hausarzt nimmt die Sachverständige vom schuldhaften Unterlassen aus.

AdUnit urban-intext2

Angesichts dieser unmissverständlichen Beurteilung und mit Blick auf das Alter des Klägers plädiert die Kammer für einen Vergleich und schlägt ein Schmerzensgeld von jeweils 2500 Euro pro Partei vor – also insgesamt 7500 Euro. Anwalt Klaus Decker verhehlt nicht, dass er sich für seinen Mandanten eine höhere Entschädigung gewünscht hätte. Gleichwohl rät er zu dem Vergleich – damit der 80-Jährige mit dem emotional aufwühlenden Prozess endlich abschließen kann.