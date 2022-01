Gutachten erst später

Viele Fans des SV Waldhof sowie nahezu sämtliche Lokalpolitiker warten mit großer Spannung darauf: ein Gutachten, das den Modernisierungsbedarf im Carl-Benz-Stadion klärt und vor allem die voraussichtlichen Kosten beziffert. Zunächst hieß es, damit sei frühestens Ende 2021 zu rechnen. Jetzt teilt Klara Scheffler vom Sportdezernat auf Anfrage mit: „Aufgrund von Ressourcenproblemen und den Feiertagen verschiebt sich die Bekanntmachung des Gutachtens.“ Erste Ergebnisse würden voraussichtlich am 17. Februar im Sportausschuss – und damit der Öffentlichkeit – vorgestellt.

In dem vor 28 Jahren in Betrieb genommenen Stadion gelten etwa die Stromleitungen und die Beleuchtung als problematisch. Nach dem Aufstieg des SVW in die 3. Liga 2019 hatte die Stadt als Eignerin rund vier Millionen Euro unter anderem in die Rasenheizung gesteckt. Nun soll auch geprüft werden, welche weiteren Investitionen in der 2. oder gar in der 1. Liga nötig wären. Im Dezember lehnte der Gemeinderat einen Antrag von CDU und Mannheimer Liste ab, alternativ einen Neubau im Bösfeld zu prüfen. Die Stadt argumentiert, dies sei naturschutzrechtlich unzulässig. sma