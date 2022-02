Gutachten erst im Juni

Das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten zum Carl-Benz-Stadion verzögert sich bis Juni. Im vergangenen Herbst hatte es geheißen, die Untersuchung über den Sanierungsbedarf in der Heimspiel-Stätte des SV Waldhof werde möglicherweise bis Jahresende abgeschlossen sein. Im Januar teilte die Stadt dem „MM“ mit, das Ergebnis solle am 17. Februar im Sportausschuss vorgestellt werden. Nun schreibt auf Anfrage Adnan Werning, Büroleiter von Bürgermeister Ralf Eisenhauer: „Wir gehen davon aus, dass die Gesamtbetrachtung zum Zustand des Carl-Benz-Stadions sowie das Lärmschutz-Screening zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit am 2. Juni vorliegen und dann entsprechend diskutiert werden können.“ Grund für die Verzögerungen sei, dass auf Wünsche aus dem Gemeinderat der Sanierungsbedarf auch im Falle weiterer Aufstiege des jetzigen Drittligisten bis in die 1. Bundesliga untersucht werde. Nähere Informationen gebe es in der Ausschusssitzung an diesem Donnerstagnachmittag. sma

