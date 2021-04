„Gut, dass unser Wettstreit entschieden ist“

Die Entscheidung ist gefallen, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der CDU. Vielleicht noch wichtiger als die Personalie selbst ist für viele CDU-Vertreter, dass endlich Klarheit herrscht. Stimmen von Christdemokraten aus der Region:

Claudius Kranz, CDU-Fraktionschef im Mannheimer Gemeinderat: „Ich hätte mir Markus Söder als Kanzlerkandidat gewünscht, ich glaube, dass wir mit ihm mehr Erfolg haben könnten. Söder formuliert prägnanter und ist gewinnender als Armin Laschet. Aber Laschet ist auch ein guter Kandidat, ich kann auch mit ihm leben. Ich verstehe allerdings nicht, dass viele Vertreter aus dem Bundesvorstand Laschet unterstützen, obwohl die Kreisvorsitzenden in ihren Landesverbänden eher zu Söder tendieren – so wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen. Da stellt sich schon die Frage, ob die repräsentative Demokratie noch richtig funktioniert. Das ist durchaus ein Problem, das wir an der Basis merken. Ich habe zum Beispiel eine Mail von einem Mitglied bekommen. Er sagt, er mache keinen Wahlkampf, weil er sich als Basis nicht mehr mitgenommen fühle.“

Katharina Funck, kommissarische Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Mannheim: „Armin Laschet und Markus Söder wären beide gute Kandidaten gewesen und hätten beide einen guten Wahlkampf geführt. Armin Laschet ist eine ausgleichende Persönlichkeit, das hat er in seiner Regierung in Nordrhein-Westfalen gezeigt. Ich bin froh, dass die Entscheidung gefallen, die Personalie geklärt ist und wir uns um die Inhalte kümmern können. Armin Laschet muss das in ihn gesetzte Vertrauen jetzt zurückzahlen, indem er eine gute Kampagne macht und eine gute Mannschaft aufstellt.“

Alexander Föhr, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Heidelberg: „Es ist gut, dass unser parteiinterner demokratischer Wettstreit nun entschieden ist. In der Politik gibt es oft mehrere geeignete Kandidaten für ein Amt. Dann wird um eine Entscheidung gerungen. Das haben wir erlebt. Ich weiß, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sich Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht hätten. Nach dessen respektablem Verzicht und seiner Unterstützungszusage für Armin Laschet blicken wir nun zuversichtlich nach vorne. Meine Bitte an die Unentschlossenen: Geben Sie Armin Laschet eine faire Chance. In den nächsten fünf Monaten wollen wir mit unserem Gesamtangebot und unseren Ideen für die Zukunft des Landes viele Wählerinnen und Wähler von der CDU überzeugen.“

Torbjörn Kartes, Bundestagsabgeordneter, Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal: „Ich gratuliere Armin Laschet herzlich zur Kanzlerkandidatur der Union und werde ihn im Wahlkampf voll unterstützen. Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass man zu einer schnelleren Lösung gekommen wäre. Es ist offensichtlich, dass die Entscheidung, die jetzt feststeht, in weiten Teilen nicht zum Bild an der Basis passt. Auch in meinem Wahlkreis war das Stimmungsbild klar für Markus Söder. Ich habe mich in dieser Frage deutlich positioniert und mich für Markus Söder starkgemacht. In Zukunft müssen ein klares Verfahren geregelt und die Basis besser eingebunden werden.“ imo/miro/jei