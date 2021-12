Günstiger Eintritt für Familien

„Familien-Winter“ nennen die Veranstalter der Sonderausstellung „Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze“ in den Reiss-Engelhorn-Museen ein besonderes Angebot für die Weihnachtsferien. Vom 23. Dezember bis 9. Januar kostet das Familienticket nur 34,40 Euro statt 43 Euro. Es gilt für maximal vier Personen (darunter maximal zwei Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre). Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, ferner im Internet unter www.eventim.de und an der Tageskasse vor dem Zeughaus. Zudem können Familien in der Ausstellung auf abenteuerliche Entdeckungsreise mit den Abrafaxen Abrax, Brabax und Califax gehen. Mit der Tut-Rallye und dem Kinder-Audio-Guide dürfen die Kinder zu einer abenteuerlichen Entdeckertour ins alte Ägypten starten und die Rätselfragen lösen. Mit dem richtigen Lösungswort wartet auf sie eine kleine Überraschung im Ausstellungsshop.

Ein junger Pharao

Die Ausstellung blickt zurück auf die Zeit vor über 3000 Jahren, als das antike Ägypten eines der mächtigsten Reiche aller Zeiten war. Während der 18. Dynastie bestieg ein nur neun Jahre alter Junge den Thron: Tutanchamun. Der junge König wäre vielleicht vergessen worden, hätte nicht der britische Archäologe Howard Carter 1922 eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht: das einzige, fast vollständig erhaltene Grab eines ägyptischen Herrschers im Tal der Könige – eine archäologische Weltsensation. Der Schatzfund, das Gold, der vermeintliche Fluch sowie das geheimnisvolle Schicksal des jungen Königs sind Thema der Ausstellung, die bis 27. Februar 2022 im Zeughaus zu sehen ist und sowohl die Arbeit des Archäologen Carter als auch mit rund 1000 rekonstruierten Exponaten die Goldschätze des berühmtem Pharao umfasst. pwr