Grußbotschaft vom OB zum Ramadan

Zum Start des Fastenmonats Ramadans hat Oberbürgermeister Peter Kurz auch im Namen des Gemeinderats eine Grußbotschaft an alle Mannheimer Muslime gerichtet. Darin lobt Kurz vor allem die „vorbildlich durch die lokalen Moscheegemeinden umgesetzten Hygienekonzepte“. Diese machten das gemeinsame Abendgebet in der Moschee im Ramadan möglich. Der Arbeitskreis Islamische Gemeinden (AKIG) hat zudem laut einer Pressemitteilung der Stadt alle Gläubigen dazu aufgerufen, vor dem Moscheebesuch einen Corona-Schnelltest durchzuführen.

Aufruf zum Testen vor Gebet

Dafür werden nun in zahlreichen Moscheen Testangebote vor den Abendgebeten geschaffen. Bereits seit einigen Wochen gibt es kostenfreie Testmöglichkeiten vor dem Freitagsgebet, etwa an der Yavuz Sultan Selim Moschee oder auf der Hochstätt. Diese Testungen werden regelmäßig und gut angenommen. Wer einen aktuellen Test hat, kann dies digital oder mittels einer ausgedruckten Bescheinigung nachweisen. „Der Schutz unserer Gemeindemitglieder ist für uns wichtig, mit dem freiwilligen Testen schützen wir uns und andere vor unerkannten Infektionen,“ so Khalil Khalil, Sekretär des AKIG. In seiner Grußbotschaft begrüßt und unterstützt Kurz den Aufruf und betont auch: Der Verzicht auf soziale Begegnung „wiegt gerade im Ramadan umso schwerer, da diese Zeit der individuellen Entbehrung ganz stark durch ein intensives Gemeinschaftserleben in der Fastenzeit getragen wird“.

Kurz bedankt sich bei den islamischen Gemeinden auch „für die Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme“ mit denen Muslime einen „wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser für uns alle belastenden Krise leisten“, so der Oberbürgermeister.