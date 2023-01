Gruppierung protestiert nach Lützerath-Räumung vor Grünen-Büro in Mannheim

Aktivistinnen und Aktivisten der Interventionistischen Linken Rhein-Necker (IL Rhein-Neckar) haben am Montagnachmittag das Büro der Mannheimer Grünen vernagelt. Das teilte die Gruppe am frühen Abend mit. Demnach habe die Gruppe unter anderem ein gelbes Holzkreuz an der Tür angebracht. Das Kreuz gilt als Symbol der Proteste gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in der vergangenen Woche. Außerdem verschüttete die IL nach eigenen Angaben Kohle vor der Eingangstür und brachte an der Wand Schilder mit der Aufschrift „Lützerath lebt! Grüner Verrat!“ an.

Kreuz und Kohle als Protest gegen die Lützerath-Räumung. © IL Rhein-Neckar

Gewaltsame Proteste

Gegner der Räumung des Dorfs, unter dem RWE Kohle fördern möchte, kritisierten die Grünen, nachdem die Partei in Nordrhein-Westfalen der Kohleförderung unter Lützerath unter dem Deal zugestimmt hatte, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Bei Protesten und der Räumung war es in der vergangenen Woche zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Einsatzkräften gekommen. „In Lützerath haben die Grünen gezeigt, auf welcher Seite sie stehen – die Seite der Klimagerechtigkeit ist es nicht“, zitiert die Gruppe Sprecherin Elke Linsmeyer. Die Kohle müsse im Boden bleiben und „der fossile Kapitalismus abgeschafft werden“.

Laut Mitteilung haben am Montag bundesweit Aktionen gegen Büros der Grünen stattgefunden. Die Kreisvorsitzenden der Mannheimer Grünen waren am Abend telefonisch für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.