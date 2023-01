Gruppierung protestieren nach Lützerath-Räumung vor Grünen-Büro in Mannheim

Aktivistinnen und Aktivisten der Interventionistischen Linken Rhein-Necker (IL Rhein-Neckar) haben am Montagnachmittag das Büro der Mannheimer Grünen vernagelt. Das teilte die Gruppe am frühen Abend mit. Demnach habe die Gruppe unter anderem ein gelbes Holzkreuz an der Tür angebracht. Das Kreuz gilt als Symbol der Proteste gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in der vergangenen Woche.

