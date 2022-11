Gruppe von Männern in Mannheim belästigt 23-Jährige und beschädigt ihr Auto

Mannheim. Eine Gruppe von fünf bis sechs jungen Männern hat in der Dienstagnacht eine 23-Jährige in Mannheim belästigt und ihr Auto beschädigt. Die Männer versuchten gegen 01.40 Uhr die junge Frau daran zu hindern, mit ihrem Opel in eine Parklücke vor einer Diskothek in der Lagerstraße einzufahren und blockierten stehend den Parkplatz. Nach einer verbalen Auseinandersetzung attackierten die Männer das Fahrzeug mit Tritten und Schlägen, sodass die Stoßstange beschädigt wurde. Als die 23-Jährige ausstieg, nahm ihr einer der Männer den Autoschlüssel ab und warf ihn auf den dahinter liegenden Parkplatz. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Industriestraße.

Die Täter werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Sie sollen alle dunkelhäutig mit dunklem lockigen Haar gewesen sein. Sie sollen überwiegend dunkel bekleidet gewesen sein, wobei drei von ihnen eine grüne Jacke und ein anderer eine rote mit einer roten Kappe trugen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Gruppe unter der Rufnummer 0621/33010 abzugeben.