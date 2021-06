Gruppe junger Männer greift zwei Passanten an - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Eine Gruppe junger Männer hat am späten Freitagabend an der Straßenbahnhaltestelle am Mannheimer Marktplatz einen 22-Jährigen und einen 29-Jährigen angegriffen. Zuvor waren die beiden Männer mit der Gruppe in einen Streit geraten infolge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach Angaben der Polizei sollen die Unbekannten die beiden Männer festgehalten und - unter anderem mit einem Gürtel - geschlagen haben. Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 23.35 Uhr ereignete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

