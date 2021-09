Gruppe attackiert zwei 20-Jährige

Auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in den O-Quadraten ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Nach Angaben der Polizei wollten zwei 20-jährige Männer mit einem Bus vom Bahnhof aus weiterfahren, wurden jedoch von drei Unbekannten angegangen. Dabei zogen zwei der Unbekannten ihre Gürtel aus und schlugen auf einen der beiden ein. Die Täter flüchteten in Richtung Wasserturm. Beide Opfer erlitten Prellungen und Platzwunden. Die beiden Haupttäter werden wie folgt beschrieben: Beide rund 20 Jahre alt, einer war 1,85 Meter groß, schlank, trug kurze dunkle Haare, schwarzes T-Shirt und offenes schwarzes Hemd. Der zweite trug dunkle Haare mit auffälliger Frisur, dunkles Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Tel.: 0621/1743310) zu melden. k pol/mi

