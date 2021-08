„Grundvoraussetzungen sind gegeben“

Die Forderung des „Bündnis Fahrradstadt Mannheim“ ist deutlich: „Mannheim muss sich bis 2030 zu einer Fahrradstadt entwickeln, in welcher der Anteil des Radverkehrs über dem des Autoverkehrs liegt!“ – rund 20 Vertreter des Bündnisses haben sich vor dem Rathaus versammelt, um von der Stadt ein „Sofortprogramm und eine Task Force Radverkehr“ zu fordern.

Dazu seien elf Schritte nötig, einer dürfte den größten Widerstand auslösen: „Autofahrstreifen in Bikelanes verwandeln.“ Klaus Dieter Lambert vom ADFC betont: „Andere Städte machen das vor, Mannheim kann mutiger sein!“ Wirtschaft und Werbegemeinschaft City würden bei der kleinsten Forderung, den Platz für Autos zu beschneiden, auf die Barrikaden gehen. Er wünscht sich, dass Mitglieder der Industrie- und Handelskammer, die mehr Fahrradverkehr haben möchten, innerhalb der Organisation Druck machen. René Leicht, Sprecher des Bündnisses, erklärte, dass Mannheim Grundvoraussetzungen für eine Fahrradstadt habe: flach und meist passendes Wetter. Doch liege der Anteil des Radverkehrs nur bei 20, in Karlsruhe jedoch bei 36 Prozent. Er fordert systematische Kennzeichnung von Fahrrad-Hauptrouten.

Provisorische Lösungen möglich

Klaus Elliger vom Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung entgegnet, dass dies beim öffentlichen Nahverkehr einfach sei, beim Radverkehr jedoch schwierig. Weitere Forderungen des Bündnisses sind Radschnellverbindungen, ein Netz mit tangentialen (Verbindungen zwischen Vororten) und radialen (Innenstadt zu Vororten) Hauptrouten, zügig umgesetzte Lösungen, die auch provisorisch sein können, einen engen Austausch mit radverkehrspolitischen Verbänden sowie „Kostentransparenz bei Investitionen in Radinfrastruktur“. Lambert erläutert, dass beim Luisenring acht Millionen Euro Kosten für die Radwege angegeben worden seien, doch wurden dort vor allem Autospuren saniert. Leicht ergänzt, dass bei der Augustaanlage 5,8 Millionen Euro genannt worden seien, auch dort wurde in Autospuren investiert. Er kritisiert außerdem, dass dort der Radwegestreifen vom Fußgängerbereich weggenommen worden sei: „Genau das wollen wir nicht!“

Damit der Anteil des Radverkehrs über dem des Autoverkehrs liegt, muss sich noch einiges verändern, denn laut Stadt werden (Stand 2020) 33 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt: in der Kernstadt 21 Prozent, in den äußeren Stadtteilen 39 Prozent. Leicht erklärt, dass bei den Strecken zwischen drei und fünf Kilometern sogar 56 Prozent mit dem Auto gefahren werden. Laut Stadt gebe es insgesamt 20 Prozent Radverkehrsanteil, 23 Prozent in der Kernstadt (Innenstadt und angrenzende Stadtteile). In den äußeren Stadtteilen liegt er bei 19 Prozent.

Elliger betonte: „Bei vielen Punkten sage ich sofort ,ja‘!“ Im Leitbild 2030 der Stadt gebe es eine konkrete Zahl: Der Radverkehrsanteil soll höher als der mit Autos liegen.