Grünfläche am Ostufer des Rheinauer Sees in Brand geraten

Mannheim. Am Montagabend ist ein Teil der Grünfläche und Schilf im Uferbereich des Rheinauer Sees in Brand geraten. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, meldete ein Anwohner den Brand am Ostufer gegen 23 Uhr. Vor Ort konnte festgestellt, dass auf einer Fläche von rund 150 auf 200 Meter die dort befindlichen Böschungen, ein Baum und Schilf in Brand standen. Durch die Feuerwehr konnte Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung durch Brandgeschehen und die Rauchentwicklung habe nicht bestanden. Auch seien keine Personen zu Schaden gekommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache sind derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 0621/83397-0 zu melden.

