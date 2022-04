Grünes Sofa mit der Bundestagsabgeordneten Melis Sekmen und dem Grünen Ortsverband Mitte

Mannheim. Am Ostersamstag, den 16.04.2022 wird die Grüne Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen aus Mannheim gemeinsam mit dem Grünen Ortsverband Mitte von 10:00 bis 13:00 im Rahmen ihrer Formatreihe "Das Grüne Sofa" auf dem Mannheimer Marktplatz sein und setzt damit Ihre Tour aus dem Wahlkampf fortsetzen.

Sie wird dort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, für Fragen zur Verfügung stehen und über aktuellen Themen diskutieren , wie zum Beispiel zum Krieg in der Ukraine, der wirtschaftlichen Situation in Deutschland und die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, sowie zu anderen Themen in unserer Stadt.