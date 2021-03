Sie wird voraussichtlich als Linie 16 im Mannheimer Stadtbahnnetz geführt werden: die neue Stadtbahnstrecke ins Franklin-Quartier. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hat den Bau des 1,8 Kilometer langen Schienenstrangs durch das frühere Benjamin-Franklin-Wohngebiet der US-Truppen am Mittwoch gebilligt. Das Vorhaben ist Teil eines großen Erweiterungs- und Ausbauprogramms im Öffentlichen Nahverkehr in Mannheim, in den die öffentliche Hand bis zum Ende des Jahrzehnts rund 150 Millionen Euro investieren möchte.

AdUnit urban-intext1

Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht betont, dass die „im Endausbau geplanten rund 10 000 Bewohner und etwa 2000 Arbeitsplätze möglichst beim Bezug des Stadtteils bereits ein attraktives Nahverkehrs-Angebot vorfinden“ sollten. Die Kosten des Projekts werden großteils aus Gemeindeverkehrsfinanzierungs-Töpfen in Bund und Land getragen, betont Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder.

Der Geschäftsführer der städtischen MV Mannheimer Verkehr GmbH, Marcus Geithe, erklärt, dass ab Sommer 2021 die Anbindung ans Liniennetz in Käfertal gebaut und als Pendelverkehr 2023 in Betrieb genommen werde. Der durchgehende Ausbau der Linie erfolge im zweiten Schritt in 2027. lang

Info: Planfeststellungsbeschluss unter cutt.ly/hz8n1rS