Grüne zählen nun 500 Mitglieder

Der Kreisverband der Grünen hat nun 500 Mitglieder. Dies teilte Co-Kreisgeschäftsführerin Sophia Witter mit: „Bereits seit der Kommunalwahl 2019 steigen unsere Mitgliedszahlen stetig.“ Im Dezember 2019 zählte der Kreisverband noch 300 Mitglieder, ein Jahr später waren es den Angaben zufolge mehr als 400.

Witter: „Die Zahlen sprechen für sich: Es wird Zeit für einen Aufbruch“. Ob Verkehrswende, nachhaltige Wirtschaft oder soziale Gerechtigkeit – Mannheim sei „motiviert, die Themen der Zukunft anzupacken“, so Witter in einer Mitteilung. In dem Text werden auch Vorstandssprecherin Sophia Dittes und ihr Kollege Nils Born zitiert. Dittes: „Der Mitgliederzuwachs seit der Nominierung unserer ersten Kanzlerkandidatin gibt uns für die heiße Phase des Wahlkampfes richtig Schwung.“ Born meinte, der Enthusiasmus sei „riesig“. red/lang