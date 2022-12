Grüne wollen vier autofreie Wochenenden in Mannheim

Mannheim. Die Grünen beharren auf ihrem Wunsch, bei der Bundesgartenschau im nächsten Jahr die Innenstadt an vier Wochenenden für Autos zu sperren. Darüber soll am Donnerstag der Ausschuss für Umwelt und Technik abstimmen. Dort stand das Thema bereits auf der Tagesordnung, wurde aber nur mit einer schriftlichen Antwort der Stadtverwaltung behandelt. Die verweist auf rechtliche Schwierigkeiten und erklärt sich überdies außerstandes, während der Buga auch noch vier autofreie Wochenenden zu organisieren. Zumal das Ziel, motorisierte Fahrten in der Innenstadt zu reduzieren, ja bereits mit dem laufenden Verkehrsversuch verfolgt werde.

Mit diesen Erklärungen geben sich die Grünen jedoch nicht zufrieden. „Wir haben sie eher als Ausflüchte wahrgenommen“, sagt der verkehrspolitische Sprecher Gerhard Fontagnier. Daher habe seine Fraktion das Thema erneut auf die Tagesordnung des Ausschusses setzen lassen. Die am Donnerstag um 17 Uhr beginnende Sitzung wird unter www.mannheim-videos.de im Internet übertragen.