Grüne werben für Verbund

Die Mannheimer Grünen-Abgeordneten Susanne Aschhoff und Elke Zimmer wollen sich in Stuttgart für eine baldige Lösung fürs Klinikum einsetzen. Die vom Land in Auftrag gegebene Wirtschaftsprüfung habe klar gezeigt, dass ein Verbund mit Heidelberg sehr positive Ergebnisse bringen würde, so die beiden in einer Mitteilung. „Dafür braucht die Region jetzt verbindliche Zusagen, auch wenn diese noch nicht im aktuell vorgelegten Doppelhaushalt abgebildet sein können.“ Ein universitätsmedizinischer Verbund würde überdies „den gesamten Gesundheits- und Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg massiv voranbringen“ und zukunftsfeste Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen.

Nur grüne Ministerien beteiligt

Die drei an dem Projekt beteiligten Ministerin sind ebenso wie die Staatskanzlei unter grüner Führung. Als größte Bremser in der Landesregierung gelten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsressortchef Manne Lucha.

Auch seitens der Grünen-Gemeinderatsfraktion gibt es Kritik am derzeitigen Stillstand. Die zuständigen Mitglieder Raymond Fojkar, Regina Jutz und Markus Sprengler fordern ebenfalls eine baldige, klare Zusage aus Stuttgart, den Verbund nun anzugehen. sma