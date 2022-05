Grüne: Stadt soll Kitas übernehmen

Die Mannheimer Grünen fordern die Übernahme der wegfallenden kirchlichen Kitas durch die Stadt Mannheim. Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervorgeht, hat der Kreisverband bei einer Mitgliederversammlung am Dienstag einen entsprechenden Antrag formuliert und beschlossen.

Unter Federführung des Arbeitskreises Bildung, Kinder, Jugend und Soziales und der Fokusgruppe Kinderbetreuung sei in Zusammenarbeit mit dem grünen Bildungsbürgermeister Dirk Grunert ein Antrag zur Stärkung frühkindlicher Bildung vor Ort und bundesweit eingebracht worden. Dieser beinhalte die Forderung zur strukturierten Erweiterung des Angebots an Kindertagesstätten in Mannheim, „inklusive der Übernahme von wegfallenden kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Stadt Mannheim“.

Außerdem fordern die Mannheimer Grünen, die bisherige schulische Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in einen Ausbildungsberuf umzuwandeln, um diesen aufzuwerten. Darüber hinaus fordern sie die Bundesregierung auf, „die im Antrag aufgeführten Grundsätze in einer bundesweit einheitlich geregelten Erzieher*innenausbildung zu unterstützen, deutlich höhere Mittel zur laufenden Finanzierung von Kindertagesstätten bereitzustellen und ein neues Konzept zum Kindertagesstätten-Bau aufzulegen“. red

