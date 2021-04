Grüne reagieren auf SPD-Kritik

In der Debatte um die Nominierung von Vertretern der Gemeinderatsfraktionen für den Aufsichtsrat der MVV Energie melden sich jetzt auch die Grünen zu Wort. Sie halten eine Entsendung von Personen, die nicht Teil der Fraktion sind, durchaus für sinnvoll, wie es in einer Mitteilung des Kreisverbandes heißt. Die Grünen reagieren damit auf eine Stellungnahme des SPD-Kreisvorsitzenden Stefan Fulst-Blei. Der hatte gefordert, dass die Fraktionen auf Stadträte aus ihren Reihen zurückgreifen sollen. Zum einen, um die Anbindung an den Gemeinderat zu gewährleisten. Zum anderen, weil damit ein großer Teil der Aufsichtsratsvergütung an die Stadt fließe.

„Die Besetzung einer Aufsichtsratsfunktion, besonders bei einem so wichtigen Player wie der MVV, steht für uns Grüne vor allem im Zeichen einer fachlichen Qualifizierung, dieses Mandat zum Wohle aller Mannheimerinnen und Mannheimer wahrzunehmen“, erklären die Vorstandssprecher Sophia Dittes und Nils Born. Auf Vorschlag der Grünen ist die Wirtschaftsprüferin Barbara Hoffmann, die nicht der Fraktion angehört, seit 2016 Teil des MVV-Kontrollgremiums. Sie sei dafür „aufgrund ihres beruflichen und persönlichen Hintergrundes ideal geeignet“, so der Kreisvorstand. Für die SPD sitzt ihr Fraktionschef Thorsten Riehle im Aufsichtsrat, für die CDU die Juristin Tatjana Ratzel, ebenfalls kein Fraktionsmitglied.

Vergütung zu versteuern

Stadträte müssen von Aufsichtsratseinkünften alles, was 6100 Euro jährlich übersteigt, an die Kommune abführen. Für Externe gilt das nicht. Diesen bleibe dann, so hatte Fulst-Blei kritisiert, viel mehr Geld, das sie an ihre Partei spenden können. Das müsse kritisch diskutiert werden. Für das Mandat im MVV-Aufsichtsrat gibt es eine jährliche Grundvergütung von 15 000 Euro, dazu kommen 1000 Euro pro Sitzung. Damit erhält ein Mitglied mindestens rund 20 000 Euro. Von der Grünen-Fraktionsgeschäftsstelle hatte es kürzlich geheißen, Hoffmann spende 35 Prozent ihrer Aufsichtsratsvergütung an den Kreisverband – das wären bei 20 000 Euro knapp 7000 Euro. Der Kreisverband betonte nun, die genannten 35 Prozent bezögen sich nur auf die Grundvergütung. „Es sei auch darauf hingewiesen, dass die gesamte Aufsichtsratsvergütung zu versteuern ist, was bei einer Rückgabe an die Stadt nicht der Fall ist. Ein erheblicher Teil des Geldes kommt also auch auf diesem Wege der Allgemeinheit zugute.“ imo