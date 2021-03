Mannheim. Eine Spundwand-Lösung, die mehr Hochwasserschutz und den weitgehenden Erhalt des Baumbestands am Rheindamm ermöglicht, fordern in ersten Reaktionen auf den Beginn des Genehmigungsverfahrens für die Rheindammsanierung Vertreter der Grünen, der SPD und der FDP sowie der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof.

Die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) sparte dabei nicht mit Kritik an ihrem SPD-Kollegen Boris Weirauch, der sich für eine Verschiebung des Verfahrens bis nach der Landtagswahl ausgesprochen hatte (wir berichteten). Sie könne sich darüber „nur wundern“, so die Abgeordnete und Mannheimer Stadträtin. Ein Moratorium „hätte lediglich eine Verzögerung für weitere wichtige Untersuchungen und Gutachten bedeutet.“Zimmers Stadtratskollegin Gabriele Baier (Grüne) begrüßte die Transparenz des vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe geführten Planungsverfahrens. „Mit der frühzeitigen Beteiligung der Verbände in Projektbegleitkreisen sowie den parallel durchgeführten Informationsveranstaltungen für die Bürger hat die grün-geführte Landesregierung ein neues Beteiligungsformat eingeführt.“

Minister „völlig abgeschottet“

Baier: „Dadurch haben wir schon einen detaillierten Kenntnisstand, der in den Vorgängerregierungen so nicht denkbar gewesen wäre.“ Im Planfeststellungsverfahren „können und müssen weitere Variantenuntersuchungen erfolgen und Gutachten beauftragt werden.“

Von „völliger Abschottung des zuständigen Ministers“ Franz Untersteller (Grüne) spricht dagegen die Vorsitzende der FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat, Birgit Reinemund. Die Verantwortlichen in Mannheim müssten sich jetzt „der Sache endlich stellen“, heißt es in ihrer Stellungnahme, in der sie auf „vielversprechende Gutachten, wie ein besserer Hochwasserschutz mit gleichzeitigem Erhalt von bis zu 80 Prozent der Bäume erreicht werden kann“, hinweist. Dies sollte nun „ernsthaft und sachlich“ geprüft werden. „Eine durchgehende, selbsttragende Spundwandlösung würde technisch vieles verbessern“, ergänzt ihre Fraktionskollegin Kathrin Kölbl – „auch wenn man damit dem RP und dem grünen Minister Untersteller auf die Füße tritt.“

Verärgert zeigt sich derweil der von seiner Grünen-Kollegin Zimmer gescholtene Sozialdemokrat Weirauch: „Dass die Landesregierung offenkundig keinen Abstand von ihren Plänen zu nehmen bereit war, den Rheindamm auf Kosten tausender Bäume zu sanieren, ist ein ökologisches Armutszeugnis.“ Die Stadt solle dem Land „den Baumschutz ins Stammbuch schreiben und die wenn auch engen rechtlichen Spielräume nutzen, um das Land zum Einlenken zu bewegen“, so der Jurist. Mannheim solle deswegen eigene Gutachten in die Wege leiten.

Genau dies hat die Stadtverwaltung bereits angekündigt – was die BIG Lindenhof in einer Stellungnahme begrüßt. Dies entspreche der Forderung von mittlerweile fast 40 000 Bürgern, die eine Online-Petition der BIG seit ihrem Start vor rund zwei Jahren unterschrieben haben. BIG-Vorsitzender Ulrich Holl fordert schon länger, dass das Konzept einer angeböschten Hochwasserschutzwand (HWSW) von der Genehmigungsbehörde in gleichem Umfang geprüft und berechnet wird wie die vom Regierungspräsidium geplante Erdbau-Variante. „Mit einer HWSW könnte der Baumbestand weit überwiegend erhalten bleiben“, so Wolf-Rainer Lowack aus dem BIG-Vorstand. Am Freitag um 19 Uhr plant die Interessengemeinschaft eine Online-Diskussion zur Rheindammsanierung. Einwahldaten werden am 4. März auf der Webseite der BIG veröffentlicht.