Grüne laden zum Spaziergang am Mannheimer Neckarufer ein

Mannheim. Der Arbeitskreis Umwelt der Grünen in Mannheim lädt am Sonntag, 15. August, 14 Uhr, zu einem öffentlichen Spaziergang ein und stellt interessierten Bürgern die geplante Neckarrenaturierung vor. Treffpunkt ist an der Haltestelle Fernmeldeturm. Die grüne Fraktion im Gemeinderat hatte den ersten Antrag zur Neckar-Renaturierung vor sechs Jahren (2015) gestellt. Die Gemeinderatsmitglieder Gabriele Baier und Melis Sekmen, die auch Bundestagskandidatin ist, verdeutlichen den Teilnehmenden die konkreten Pläne. Bei einem Spaziergang entlang des Neckarufers erläutert Diplom-Biologin Gabriele Baier, wie Flachwasserzonen, Naherholung von Bürgerinnen und natürliche Überschwemmungszonen zusammengehören und dort konkret entstehen werden.

