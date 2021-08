Grüne Jugend wählt neuen Vorstand

Die bisherige Sprecherin Katharina Zimmer wurde für ein weiteres Jahr in ihr Amt als Vorstand der Grünen Jugend in Mannheim gewählt. Laut einer Mitteilung steht ihr neuerdings Moritz Barta zur Seite, der als Sprecher das Team vervollständigt. „Die letzten Tage haben uns allen noch mal verdeutlicht, wie wichtig der Kampf gegen den Klimawandel ist. Gerade deswegen müssen wir uns alle für ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl einsetzen“, sagte Barta mit Blick auf die Wahlen am 26. September. Auf der Jahreshauptversammlung der Grünen Jugend im Luisenpark wurden als weitere Vorstandsmitglieder Antonia Görner, Julian Fischer und Elsabe Berge gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun will sich die Grüne Jugend auf den Bundestagswahlkampf vorbereiten. Es seien einige Veranstaltungen mit der Mannheimer Spitzenkandidatin der Grünen, Melis Sekmen, geplant. Der frühere Sprecher Max Reith war nach eigenen Aussagen bedingt durch ein Auslandssemester nicht zur Wiederwahl angetreten. kpl