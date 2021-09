Grüne gewinnen Symbol-Wahl

Die Grünen vorne, dahinter gleichauf CDU und SPD – so sieht das Ergebnis einer symbolischen Wahl in Mannheim aus, bei der 166 Personen ohne deutschen Pass und damit ohne Wahlrecht bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgegeben haben.

Wie der Migrationsbeirat als Ausrichter mitteilt, erreichten die Grünen mit 46 Stimmen (27,7 Prozent) dabei Platz eins, gefolgt von CDU und SPD auf einem gemeinsamen zweiten Platz (21,7 Prozent, jeweils 36 Stimmen) sowie der Linken auf dem dritten Platz (18,1 Prozent, 30 Stimmen). Alle übrigen Parteien auf dem symbolischen Stimmzettel kamen lediglich auf ein niedriges einstelliges Ergebnis mit höchstens drei Stimmen.

Mannheim liegt damit im bundesweiten Trend, wie es in der Mitteilung des Migrationsbeirats heißt. Deutschlandweit gaben demnach im Rahmen der Kampagne „Hier lebe ich, hier wähle ich“ sowohl online als auch vor Ort in 13 weiteren Städten insgesamt 3287 Menschen ohne deutschen Pass symbolisch ihre Stimme ab – davon 29,4 Prozent für die Grünen, 22,9 Prozent für die SPD, 19,1 Prozent für die CDU/CSU und 16,2 % für die Linke. Wie in Mannheim hätte auch hier die AfD (0,7 Prozent) den Einzug in den symbolischen Bundestag verpasst.

Zusätzlich nahmen bundesweit rund 1100 deutsche Bürgerinnen und Bürger an einem Referendum teil und sprachen sich dabei mit 98 Prozent für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für alle aus. Derzeit dürfen bei Kommunalwahlen nur Menschen aus EU-Ländern mitmachen.

Zahra Alibabanezhad Salem, Vorsitzende des Migrationsbeirates, äußert sich zufrieden mit der Kampagne: „Wir wollten den Menschen zeigen: Ihr gehört dazu, auch eure Stimme interessiert uns.“ Anhand der vielen Gespräche vor Ort und des Feedbacks finde sie, „dass uns das gelungen ist“. Rund 75 000 volljährige Mannheimerinnen und Mannheimer, also fast 24 Prozent der Gesamtbevölkerung, durften laut Migrationsbeirat am 26. September nicht wählen, da sie keinen deutschen Pass besitzen. red/imo