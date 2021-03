Nach dem schlechten Abschneiden Mannheims beim ADFC-Fahrradklimatest (wir berichteten) fordern die Grünen Verbesserungen im Radverkehr, um das Umsteigen aufs Rad sicherer und interessanter zu machen, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und radverkehrspolitische Sprecher Gerhard Fontagnier mitteilte. Im Urteil der Fahrradfahrer wurde Mannheim unverändert mit Note 3,9 (Platz sechs der Städte mit bis zu 500 000 Einwohner) bewertet.

Fontagnier kritisiert, dass in der Pandemie keine Popup-Radwege ausgewiesen wurden. Nach einer ADFC-Samstagsaktion am 27. Juni und Anträgen im Gemeinderat sei nicht gehandelt worden. Mannheim sei zudem bei selbstgesetzten Radverkehrs-Zielen „noch hintendran“. Auch ML-Stadtrat Holger Schmid kritisierte, dass Radwege in schlechtem Zustand seien, „im Nichts enden“ und oft an Baustellen und verkehrsreichen Straßen gefährlich für Radfahrende seien. lang