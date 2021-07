Grün-Weiss Mannheim empfängt Rot-Weiss Köln am Neckarplatt

Mannheim. Am 5. Spieltag der Tennis-Bundesliga-Saison empfängt Grün-Weiss Mannheim am Sonntag um 11 Uhr Rot-Weiss Köln. Nach langer Pause wird dann auch wieder Maximilian Marterer am Neckarplatt aufschlagen. „Maxi ist wieder gut in Schuss. Bei ihm geht die Formkurve eindeutig nach oben“, freut sich Teamchef Gerald Marzenell über die Rückkehr des häufig verletzten 26-Jährigen, der sein Einzel gleich um 11 Uhr bestreiten soll. Ebenfalls gesetzt bei den Mannheimern ist der Neuzugang Bernabe Zapata Miralles, der sich beim 4:2-Auswärtserfolg in Aachen seinen ersten Sieg im Grün-Weiss-Dress sicherte. Gleich den nächsten Punkt beizusteuern wird allerdings kein leichtes Unterfangen für den 24-jährigen Spanier. „Dustin Brown wird mit Sicherheit spielen. Dazu der Belgier Kimmer Coppejans“, nennt Marzenell mögliche Gegner beim jahrelangen Konkurrenten aus der Domstadt. „Köln hat uns immer wehgetan“, erinnert sich der Teamchef von Grün-Weiss zudem an schwierige Duelle in den vergangenen Spielzeiten.

Tickets für das Spiel sind noch an der Tageskasse erhältlich.