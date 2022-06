Großzügige Ankäufe helfen jungen Künstlern

Zwei Wochen noch, dann heißt es Abschied nehmen von der Ausstellung mit Werken von Hanna Nagel in der Kunsthalle – aber nicht ganz. Der Förderkreis wird sechs Werke der von 1907 bis 1975 lebenden, als herausragende Künstlerin und feministische Pionierin geltenden Heidelberger Grafikerin und Buchmalerin erwerben, damit es weiter öffentlich gezeigt werden kann – denn ein großer Teil ihres umfangreichen Œuvres befindet sich in Privatbesitz.

Den geplanten Ankauf hat Verena Eisenlohr, Vorsitzende des Förderkreises, nun angekündigt. Zugleich zog sie mit ihrem Stellvertreter Markus Haass und Schatzmeister Bernhard Siegel eine positive Bilanz der Aktion „Zusammenhalten in der Krise“, die der Förderkreis initiiert hatte. Er wollte damit durch Ankauf regionale sowie junge internationale Künstler unterstützen, die unter der Corona-Pandemie und damit wegfallenden Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten litten. Möglich gewesen sei dies „durch zahlreiche zusätzliche Spenden von Förderkreismitgliedern“, so Eisenlohr.

Reisen und Vorbesichtigungen

Erworben wurden etwa zwei Porzellanarbeiten von Emmanuel Boos („Ohne Titel – Monolith XXXVIIII“ und „Geschlitzter Monolith – Nr. XXXIV“), zwei Keramiken von Elsa Guillaume („Cut Oarfish“ und „Triplekit n* 27), von Barbara Hindahl die Zeichnung „Dirt Fiction 10“ sowie von Myriam Holme die Arbeit „Dort zwischen hier“. Ferner hat der Förderkreis ein Werk des 2020 verstorbenen Künstlers Bernhard Sandfort von dessen Witwe Henrike Selling gekauft: ein 16-teiliges Bildsystem – „Zusammenhang aus statischer und variable Zentren“. All diese Kunstwerke sind derzeit auch in der Kunsthalle zu sehen. Schon 2020 hatte der Verein Werke von Nevin Aladag, präsentiert in dem Reso-nanzraum in der Kunsthalle, erworben und sich 2019 auch an dem Ankauf einer Fotografie von Jeff Wall durch die Kunsthalle 2019 beteiligt.

Der Verein finanziert das aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und stellt die Arbeiten dann der Kunsthalle zur Erweiterung ihrer Sammlung als Dauerleihgaben zur Verfügung. Was angekauft wird, darüber stimmen sich zuvor Vorstand und Kuratorium des Förderkreises mit der Direktion der Kunsthalle ab.

Wenn auch der Ankauf von Arbeiten eindeutig der, so Vorsitzende Eisenlohr, Schwerpunkt der Arbeit des Vereins ist – wichtig sei ihr, den über 2300 Mitgliedern als Dank für ihre großzügige, oft über den reinen Jahresbeitrag hinausgehende, finanzielle Unterstützung etwas zu bieten. Dazu gehören regelmäßige exklusive Vorbesichtigungen großer Ausstellungen der Kunsthalle, Vorträge zu den aktuellen Entwicklungen des Kunstmarkts, Kunstreisen in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein und die kleinen Runden des intensiven Austauschs der „Freunde der Kunst“, die nach der Corona-Pause wieder begonnen haben.