Von Timo Schmidhuber

Wie brisant das Thema ist, das hat erst jüngst wieder eine Umfrage der Tageszeitungen in Baden-Württemberg gezeigt: Für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, das sehen die Bürgerinnen und Bürger als wichtigste Aufgabe der neuen Landesregierung. Und diesem Thema widmet sich auch ein wohnungspolitisches Netzwerk in Mannheim, das sich am kommenden Mittwoch

...