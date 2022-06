Großer Zuwachs für das THW

Sie können jetzt mit Rettungsschere und Spreizer umgehen, mit dem Hebe- und Pressgerät arbeiten, Leitern aufstellen und begehen, sicher mit einer Tauchpumpe arbeiten sowie die Rettungsweste erklären und anlegen, mit Stichsäge und Trennschleifer hantieren: die neuen Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW). Die Katastrophenschutzorganisation des Bundes erlebt derzeit einen so großen Zuwachs von ehrenamtlichen Helfern wie nie. Nun haben auf dem THW-Gelände in Friedrichsfeld 35 neue Aktive aus den Ortsverbänden Adelsheim, Heidelberg, Ladenburg, Mannheim, Neunkirchen und Sinsheim erfolgreich ihre Grundausbildungsprüfung abgelegt, darunter 15 Mannheimer zwischen 16 Jahren und Ende 40.

„Die Sechzehnjährige und ein Siebzehnjähriger sind aus der eigenen Jugendgruppe“, so Nicole Dudziak. Sie dürfen noch nicht in den Einsatz, ehe sie volljährig sind, jedoch im sogenannten rückwärtigen Bereich unter Beachtung des Jugendschutzes und bei der Betreuung der stetig wachsenden Jugendgruppe mithelfen. Aber nicht nur aus der eigenen Jugend rekrutiert das THW Nachwuchs. „Ein Großteil kam nach der Berichterstattung über die Flutkatastrophe im Ahrtal und unsere Einsätze vom THW vorbei und meinte, sie könnten uns unterstützen“, freut sich Dudziak über das Engagement. Derzeit haben schon wieder elf weitere Personen mit der Ausbildung begonnen. Der Mannheimer Ortsverband richtete jetzt nicht nur das Prüfungswochenende für den gesamten THW-Regionalbereich auf der Wiese vor der Lilli-Gräber Halle aus, sondern sorgte mit seinem Küchenteam auch für die Verpflegung. „Das Engagement unserer Leute für den Nachwuchs ist sehr, sehr hoch“, so Dudziak. pwr

Leitern zusammenstecken – eine der Prüfungsaufgaben. © THW