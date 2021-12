Die Warteliste in der Kinderarztpraxis von Stefanie Schwarz-Gutknecht am Wasserturm ist lang. Mehr als 100 Namen stehen darauf, mehr als 100 Kinder, die gegen Corona geimpft werden wollen. Weil sie rauswollen aus der Schleife von mehrmals wöchentlichen Schnelltests, PCR-Tests, weil ein Spielkamerad an Covid-19 erkrankt ist, raus aus der ständigen Angst, sich selbst oder andere zu

...