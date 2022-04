Große Nachfrage: Backstreet Boys spielen Zusatzkonzert in SAP Arena

Mannheim. Aufgrund der großen Ticket-Nachfrage für ihre "DNA World Tour 2022" haben die Backstreet Boys direkt nach Start des allgemeinen Vorverkaufs weitere Deutschlandkonzerte bekanntgegeben. Wie der Veranstalter bekanntgab, wird die amerikanische Boyband auch in Mannheim ein weiteres Mal auf der Bühne stehen.

Neben dem schon vermeldeten Konzert am 18. Oktober, werden die fünf Sänger auch am 17. Oktober in der SAP Arena "Backstreet's back alright" singen.

Die Tickets für die Zusatzkonzerte sind ab sofort erhältlich. Ein nicht näher benannter Teil der Toureinnahmen sollen laut Pressemeldung an den UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfswerk, gespendet werden.

