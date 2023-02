Große Fete für kleine Fasnachter

Rosafarbene Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 20. Februar, die Variohalle im Rosengarten. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr der große KNAX Kindermaskenball von Sparkasse Rhein Neckar Nord und Feuerio. Als Kulturpartner des Kindermaskenballs sind wieder die Kunsthalle und die Reiss-Engelhorn-Museen dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2015 hatte der Feuerio die Tradition der großen Kindermaskenbälle im Rosengarten, die irgendwann Anfang der 1990er Jahre endete, wiederbelebt – und seither stets ein volles Haus mit weit über 600 Kindern erlebt. Auch in diesem Jahr ist die Nachfrage nach den Karten schon groß, berichtet Feuerio-Vizepräsident Oliver Althausen, weshalb es sich lohnt, den Vorverkauf zu nutzen.

Staunende Kindergesichter beim Gardeauftritt. © Markus prosswitz

Die Veranstaltung wendet sich an junge Fasnachter im Alter von drei bis zwölf Jahren. Auf sie warten Tanzvorführungen der „Feuerio-Sternchen“, also der allerjüngsten aus der Garde, dazu fröhliche Musik und Maskenprämierungen mit Preisen des KNAX-Klubs. Die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle sind mit Kreativ-Stationen präsent. Passend zur Bundesgartenschau können alle Mädchen und Jungen ihr eigenes Gartenbild malen und dazu noch schöne Papierblumen gestalten – frühlingshaft und lange haltbar. Wer möchte, kann die Papierblumen in die selbst gemalten Gärten hineinkleben, dann entstehen dreidimensionale Werke. Alle Materialien werden dafür bereitliegen. „Dank ihres Engagements und der erfolgreichen Zusammenarbeit kann für die Kinder ein qualitativ hochwertiges Veranstaltungsprogramm geboten werden“, dankt Kulturbürgermeister Michael Grötsch den Museen.

Freundeskreis als Förderer

Mehr zum Thema Thema des Tages Kleine Welt kommt ganz groß raus Mehr erfahren Spenden Spenden für Erdbebenopfer - Hilfe aus Mannheim und Umgebung Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Reiss-Engelhorn-Museen Die Kindheit kommt wieder - mit einer neuen Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Musseen Mehr erfahren

„Was der Feuerio hier für die Kinder auf die Beine stellt, ist einzigartig in der Region“, begründet Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber das Engagement der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Besonders gefalle ihm, dass 200 Kinder aus sozial schwächeren Familien eingeladen wurden, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten. Dafür ist auch der von Thomas Kowalski geführte Freundeskreis Rosengarten ein wichtiger Förderer des Kindermaskenballs – dank der Einnahmen beim „Weißen Ball“, wo die Vorstandsmitglieder die ganze Nacht ehrenamtlich Cocktails mixen und verkaufen. Dabei nahmen sie über 1000 Euro ein. Bastian Fiedler, Geschäftsführer der m:con – mannheim:congress GmbH, ist gerne Gastgeber. „Ich freue ich mich ganz besonders, dass sich der Rosengarten wieder mit Kinderlachen füllt“, betont er. Als Rheinländer und Vater sei es ihm „eine Herzensangelegenheit den kleinsten Fastnachtern Platz zum Feiern zu bieten.“

Eintrittskarten kosten für Kinder und Erwachsene einheitlich fünf Euro. Die Tickets sind über die Website www.feuerio.de und über die Filiale Paradeplatz der Sparkasse Rhein Neckar Nord in D 1 erhältlich. pwr