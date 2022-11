Großdemonstration der IG Metall am Mittwoch in Mannheim - diese Straßen sind gesperrt

Mannheim. Am Mittwoch, 16. November, findet in Mannheim eine Demonstration der IG Metall mit mehreren tausend Teilnehmenden statt. Aus diesem Grund ist nach Angaben der Stadtverwaltung mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Teilnehmenden wurden von der Gewerkschaft aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen, um in zwei Demonstrationszügen zum Markplatz zu laufen

Ein Demonstrationszug sammelt sich um 10.30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße und zieht ab 10.45 Uhr über die Akazienstraße, Waldhofstraße, Am Meßplatz, Dammstraße, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel und Breite Straße bis zum Marktplatz. Diesem Demonstrationszug schließen sich um 11 Uhr in der Carl-Benz-Straße weitere Teilnehmende an. Ab 11.15 Uhr läuft der Demonstrationszug von dort in die Waldhofstraße.

Um 10.30 Uhr sammelt sich eine weitere Gruppe in der Lindenhofstraße. Ab 10.45 Uhr zieht dieser Demonstrationszug von der Lindenhofstraße über die Emil-Heckel-Straße und Meerfeldstraße bis zum Victoria-Turm, von dort weiter über die Überführung (Helmut-Schmidt-Brücke), im weiteren Verlauf zwischen L 13 und L 5 bis zur Bismarckstraße, danach nach links weiter bis zur Breiten Straße, dort nach rechts bis zum Marktplatz.

Während der Demonstrationszüge werden zwischen 10 Uhr und 12 Uhr die betroffenen Straßen zeitweise voll gesperrt. Die Polizei wird die gesperrten Bereiche sukzessive wieder für den Verkehr freigeben.